В Купчино 21 и 22 декабря из-за дорожных работ четыре трамвая свернут с привычных маршрутов

На остановке "Метро "Купчино" будут проводиться ремонтные работы.

Во Фрунзенском районе четыре трамвая 21 и 22 декабря четыре трамвая свернут с привычного пути из-за дорожных работ у конечной остановки "Метро "Купчино". Речь идет о трамваях №№ 25, 43, 45, 62. С 10:00 до 14:00 они будут курсировать по временному маршруту. Об этом сообщили в tg-канале "Организатора перевозок".

Трамваи №№ 25, 43 будут следовать от конечной остановки "Малая Балканская улица" по Бухарестской улице, улице Ярослава Гашека, Купчинской улице и далее по привычным трассам.

Трамваи № 45 отправятся от конечной остановки "Малая Балканская улица" по Бухарестской улице и далее по действующей трассе.

Трамвай № 62 будет ходить от Малой Балканской улицы по Бухарестской улице, улице Ярослава Гашека, Купчинской улице, улице Димитрова, Бухарестской улице до остановки "Метро "Проспект Славы".

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Фото: Piter.tv