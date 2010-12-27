На Будапештской жильцы более сотни домов ночевали без тепла

Во Фрунзенском районе более сотни абонентов лишились тепла, но не горячей воды: ведутся работы на трубопроводе.

Во Фрунзенском районе произошел прорыв на трубопроводе. В результате коммунальной аварии 110 зданий остались без тепла. Представители ответственной организации отметили, что работы ведутся, а местные жители не остались без доступа к горячей воде.

Дефект теплосети выявлен около дома под номером 66 корпус 1 по Будапештской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

В результате поломки пострадал трубопровод диаметром в 1000 миллиметров. Сотрудники аварийной службы успевают заменить прохудившийся участок конструкции согласно законодательной норме. Ремонт завершится к 17 часам вечера 6 марта.

