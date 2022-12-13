Готовность отделения полиции составляет 70%.

В Кудрово возобновляется строительство отделения полиции на Европейском проспекте. Строительство продолжит новый подрядчик. Работа начнется с обустройства стройгородка, следом рабочие приступят к внутренним инженерным сетям.

Как рассказал Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области, готовность отделения полиции составляет 70%. Фасадные работы, кроме цоколя и крылец, выполнены, произведен монтаж оконных блоков. На финальный этап вышла внутренняя отделка: внутри здания отделка готова на 70%, в гараже – на 95%.

Работа ведется за счет средств кудровских застройщиков. Новое здание полиции рассчитано на 76 сотрудников. В нем будет расположена дежурная часть, паспортный стол, три изолятора временного содержания, тир, гараж на пять машиномест.

Фото: Telegram/ Стройблок ЛО для СМИ