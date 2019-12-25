В Кудрово девочка ушла из дома, а затем попала в реанимацию с тяжелым отравлением

Несовершеннолетняя проживает с бабушкой, мать умерла, а в графе отец стоит прочерк.

Полиция Петербурга расследует обстоятельства отравления 17-летней девочки, которую в тяжелом состоянии поместили в реанимацию Детской городской больницы №5. Об этом стало известно Piter.TV.

Несовершеннолетняя проживает с бабушкой в двухкомнатной квартире в Кудрово. Мать девушки умерла в 2015 году, в графе отец стоит прочерк.

По словам бабушки, 24 февраля внучка уехала на прогулку в Петроградский район. Она должна была вернуться домой до 22 часов, однако в назначенное время не приехала. Бабушка пыталась дозвониться до девочки, однако ответа не было. Пенсионерка предположила, что внучка могла остаться на ночь у кого-нибудь из друзей. 25 февраля она планировала обратиться в полицию, если бы девочка не объявилась.

О госпитализации внучки бабушка узнала от сотрудников МВД. Девочку доставили в больницу с острым пероральным отравлением этанолом и отравлением нейролептиком. Ранее она не была замечена в употреблении спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель такси приставал к несовершеннолетней и спрашивал про ее интимную жизнь.

Фото: Piter.TV