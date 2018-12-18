В Кронштадте водитель Kia Sportage сбил 17-летнюю девушку

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

В Кронштадте утром 30 сентября на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнюю девочку. Она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации 30.09.2019 около 07:50 на Кронштадтском шоссе у дома 8, мужчина 1986 года рождения (стаж с 2008 года), управляя автомобилем "КИА Спортейдж", на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2002 года рождения.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее восьмилетний велосипедист попал под колеса автомобиля на Большой Пушкарской.

Фото: Piter.TV