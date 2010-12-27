В Городскую больницу номер 36 с травмами средней степени тяжести доставлена пенсионерка, которую сбили в Кронштадском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".
Как стало известно, авария случилась днем в 15:45 во дворе одного из домов. Водитель, сдавая назад на автомобиле, совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку. В результате ДТП бабушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и левого тазобедренного сустава.
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Фото: Piter.TV
В Кронштадте невнимательный водитель сбил пенсионерку
Бабушку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В Городскую больницу номер 36 с травмами средней степени тяжести доставлена пенсионерка, которую сбили в Кронштадском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".