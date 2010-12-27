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В Кронштадте невнимательный водитель сбил пенсионерку
Вчера, 16:06
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Rybka123
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В Кронштадте невнимательный водитель сбил пенсионерку

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Бабушку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Городскую больницу номер 36 с травмами средней степени тяжести доставлена пенсионерка, которую сбили  в Кронштадском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, авария случилась днем в 15:45 во дворе одного из домов. Водитель, сдавая назад на автомобиле, совершил наезд на 84-летнюю пенсионерку. В результате ДТП бабушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и левого тазобедренного сустава. 

Ранее на Piter.TV: На Ораниенбаумском шоссе иномарка сбила школьника 
Фото: Piter.TV

Теги: авария , в дтп сбили пенсионерку , кронштадт
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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