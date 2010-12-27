В Кронштадте откроют музей изобретателя радио Александру Попову

Раньше экспонаты музей не были доступны для граждан Кронштадта.

В мае 2018 года в Кронштадте откроют музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Достигнута договоренность с Центральным военно-морским музеем об открытии экспозиции музея-кабинета А.С.Попова на базе помещений ЦВММ, расположенных в Итальянском дворце Кронштадта. В её состав войдут принадлежавшие изобретателю радио научные приборы, ранее находившиеся в здании кронштадтского учебного центра ВМФ и недоступные широкому кругу граждан. Заявил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк

В коллекцию музея входят приборы, который были созданы Поповым и его учениками. "Среди них первый "грозоотметчик" Попова, инструменты для физических измерений и первый в истории радиоприемник. Музей так же хранит письменный стол и личные вещи ученого", - уточнили в пресс-службе.

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