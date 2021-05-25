В Кронштадте "адвокат" обманул пенсионерку на 1,3 млн рублей

Злоумышленник согласился "отмазать" внучку, совершившую ДТП, от полиции.

Мошенники обманули пенсионерку из Кронштадта на 1,3 млн рублей. "Адвокат" позвонил пожилой женщине и сказал, что ее внучка стала инициатором ДТП, а за это можно сесть в тюрьму. Мужчина предложил бабушке дать взятку правоохранителям, чтобы девушку отпустили. Доверчивая женщина согласилась.

По информации Piter.tv, курьер прибыл за деньгами в дом пенсионерки. Получив необходимую сумму, "адвокат" и его помощник перестали выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она поняла, что стала жертвой аферистов. Вместе со стражами порядка она составила фоторобот курьера. На вид ему было около 30 лет, волосы темно-русые, ростом 165 см. Правоохранители завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv