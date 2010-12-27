В Кронштадте 1 сентября открылся отремонтированный детский сад

В торжественной церемонии открытия участвовал Георгий Полтавченко.

В Кронштадском районе Петербурга 1 сентября после ремонта продолжил работать детский сад №6.В торжественной церемонии открытия участвовал Георгий Полтавченко. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам губернатора, 1 сентября с воспитанниками начинают проводить занятия по программе дошкольного образования. Полтавченко отметил, что детский сад преобразился после капремонта.

Помимо этого, Полтавченко поблагодарил строителей за быстро и качественно выполненный ремонт.

В детском садике появились удобные игровые площадки и современное оборудование - созданы все условия для полноценного развития малышей.