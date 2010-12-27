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В Кронштадте 1 сентября открылся отремонтированный детский сад
Сегодня, 16:51
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TretyakovaS
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В Кронштадте 1 сентября открылся отремонтированный детский сад

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В торжественной церемонии открытия участвовал Георгий Полтавченко.

В Кронштадском районе Петербурга 1 сентября после ремонта продолжил работать детский сад №6.В торжественной церемонии открытия участвовал Георгий Полтавченко. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам губернатора, 1 сентября с воспитанниками начинают проводить занятия по программе дошкольного образования. Полтавченко отметил, что детский сад преобразился после капремонта. 

Помимо этого, Полтавченко  поблагодарил строителей за быстро и качественно выполненный ремонт. 

В детском садике появились удобные игровые площадки и современное оборудование  - созданы все условия для полноценного развития малышей.

Теги: 1 сентября , новости спб
Категории: Новости СПб

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