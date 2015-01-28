В Крыму задержали экс-заместителя начальника полиции Петербурга Ивана Абакумова

По данным источника, Абакумова этапируют в Москву

Во вторник, 5 июля, Экс-замначальника Главного управления МВД по Петербургу и области Иван Абакумов задержали в Крыму. Об этом сообщает источник "Известиям".

По его данным, Абакумова этапируют в Москву. Отмечается, что расследование данного дела проходит при полном содействии главка петербургской полиции.

Напомним, в июне 2019 года Абакумов был освобожден от должности заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Осенью этого же года в отношении генерала возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Абакумов предоставил в суд выписку из медицинской карты. Документы свидетельствовали о его лечении в период с 7 по 28 июня в Тосненском районе Ленобласти. Следователи выяснили, что в клинической больнице чиновника не было. Он предоставил фальсифицированные бумаги, которые позволили продлить отпуск.

Ранее суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении генерала Абакумова.

Фото: Piter.tv

