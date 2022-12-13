В Крыму выдали первые в России земельные участки участникам СВО

Бойцы получили территории в Лесновском сельском поселении.

Первые приказы о выдаче земельных участков на берегу Черного моря в Крыму вручили участникам специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделала вице-премьер республики Анна Анюхина. Она пояснила, что российский регион первым в стране начал выдавать такие территории бойцам, которые находятся в зоне СВО на Украине.

Первые земельные участки получили в Сакском районе. Граждане, получившие приказы, смогут оформить права частной собственности и запланировать мероприятия по строительству. Анна Анюхина, вице-премьер Крыма

Министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич уточнила прессе, что инфраструктурные коммуникации к участкам чиновники подведут за счет регионального бюджета. В настоящее время местные власти сформировали очередь кандидатов на получение участков. Она создается в автоматическом режиме по факту подачи заявления. На текущий момент администрация подготовила 511 земельных участков общей площадью 56 га, которые находятся в Лесновском сельском поселении Сакского района.

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Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти, ТАСС