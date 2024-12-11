За неделю специалисты уничтожили три авиабомбы в Крыму и Псковской области.

На территории Ленинскоого района Крыма при выполнении строительных работ специалисты обнаружили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу с поврежденным взрывателем. В целях уничтожения опасного объекта российскими спасателями были эвакуированы жители близлежащих улиц из села Фронтовое. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по полуострову через социальные сети.

Работы пиротехников осложнялись болотистой местностью. Место обнаружения постоянно заливалось водой из ручья. Также в районе поражения ФАБ 100 находились линии электропередачи и железная дорога. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Известно, что опасный предмет времен Великой Отечественной войны был ликвидирован с соблюдением всех мер по безопасности. Снаряд удалось максимально освободить от грунта земли для закладки взрывчатого вещества, п после полностью залит водой для минимизации разлета осколков.

Напомним, что за последнюю неделю спасатели успели обезвредить три авиабомбы времен ВОВ. Немецкая и советская авиабомбы были обнаружены около поселка Идрица Псковской области. Сотрудники МЧС ликвидировали их на оборудованном для этих задач полигоне.

В Краснодаре потушили пожар на складе.

Фото и видео: ГУ МЧС России