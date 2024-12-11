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В Крыму пиротехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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За неделю специалисты уничтожили три авиабомбы в Крыму и Псковской области.

На территории Ленинскоого района Крыма при выполнении строительных работ специалисты обнаружили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу с поврежденным взрывателем. В целях уничтожения опасного объекта российскими спасателями были эвакуированы жители близлежащих улиц из села Фронтовое. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по полуострову через социальные сети.

Работы пиротехников осложнялись болотистой местностью. Место обнаружения постоянно заливалось водой из ручья. Также в районе поражения ФАБ 100 находились линии электропередачи и железная дорога.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Известно, что опасный предмет времен Великой Отечественной войны был ликвидирован с соблюдением всех мер по безопасности. Снаряд удалось максимально освободить от грунта земли для закладки взрывчатого вещества, п после полностью залит водой для минимизации разлета осколков.

Напомним, что за последнюю неделю спасатели успели обезвредить три авиабомбы времен ВОВ. Немецкая и советская авиабомбы были обнаружены около поселка Идрица Псковской области. Сотрудники МЧС ликвидировали их на оборудованном для этих задач полигоне. 

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: авиабомба, вов, гу мчс, крым, пиротехники, псковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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