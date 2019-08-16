В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова и неподконтрольных территорий Донбасса

Ее назвали бессмыслицей и актом популизма.

В Крыму оценили новую стратегию Киева по возвращению полуострова и неподконтрольных территорий Донбасса. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал ее бессмыслицей и актом популизма. Об этом пишут РИА Новости.

В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия". Она будет основываться на принципах международного гуманитарного и уголовного права.

По мнению Бобкова, все это вызывает иронию. Он считает, что Украине следует "не стратегии писать", а показать готовность прекратить огонь в зоне разграничения с ДНР и ЛНР. Также Киеву следует начать выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.

"Пока вместо каких-либо созидательных действий киевские власти демонстрируют политику в чистом виде", — уверен Бобков.

Парламентарий посоветовал Украине заняться развитием собственного государства и задуматься над тем, как не допустить дальнейшего политического раскола внутри общества.

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