В Крыму не будет украинских каналов

В Крыму не будут транслировать украинские каналы.

С середины августа в Крыму стартовало 5 украинских каналов, которые в тестовом режиме начали трансляцию. С 1 сентября они должны были заработать на постоянной основе.

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил о провале в республике проекта украинского телевидения.

«Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально» - прокомментировал Дмитрий Полонский.