Дмитрий Песков пояснил, что завод попадет под демилитаризацию Украины.

В Кремле прокомментировали планы производства турецких дронов на Украине. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине уточнил журналистам, что в том случае, если завод по изготовлению боевых беспилотников Bayraktar на территории соседнего государства будет запущен в работу,то он станет законной целью для военных в рамках специальной военной операции. Этот объект будет ждать демилитаризация со стороны Москвы.

Ээто нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти / Smotri_media

