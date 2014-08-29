В Кремле отреагировали на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Дмитрий Песков уверен, что невозможно изолировать Россию от остального мира.

В Кремле отреагировали на призыв украинского президента Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в Европу. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине прокомментировал высказывание иностранного политика, сделанного в рамках интервью для американского издания The Washington Post. Там глава государства призвал коллективный Запад отказаться от выдачи въездных виз в ЕС. Это решение о санкционном давлении на россиян Зеленский назвал "самым важным". В частности, мера должна затронуть и тех граждан, которые покинули свою страну в знак протеста. По мнению Дмитрия Пескова, любые попытки изолировать Россию и ее жителей от остального мира не имеют перед собой перспектив.

Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее на слова Владимира Зеленского также отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил о схожести слов президента Украины об изоляции россиян с идеями немецкого политика Адольфа Гитлера.

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Фото и видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти / Smotri_media