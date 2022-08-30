Дмитрий Песков рассказал о реакции Москвы в случае принятия такого решения в ЕС.

В Кремле пообещали ответить в случае запрета шенгена для россиян. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков в рамках брифинга. Чиновник прокомментировал инициативу Евросоюза отказать гражданам РФ в предоставлении въездных документов в регион. В Москве пояснили, что в случае принятия такого постановления, оно будет направлено непосредственно против россиян.

Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет. Но будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам российского чиновника, реакция Москвы на запрет выдачи Шенгена, будет наилучшим образом соответствовать национальным интересам РФ.

Песков назвал вбросом сообщения WP о поставках иранских дронов.

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