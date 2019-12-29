УЕФА не уведомлял власти РФ о данном решении.

В Кремле ничего не слышали о возможности переноса ЧЕ-2020 из-за коронавируса. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. УЕФА не уведомляло российские власти о возможной отмене или переносе сроков проведения соревнований.

По крайней мере нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом прокомментировал Песков

В Союзе европейских футбольных ассоциаций накануне заявили, что сейчас нет необходимости менять график. Однако данный вопрос находится под регулярным контролем. Чемпионат мира по футболу должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В список включен Петербург.

Ранее "Манчестер Сити" обыграл на выезде "Реал" в матче Лиги чемпионов.

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