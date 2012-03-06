В Красноярском крае живодеры издевались над щенком на глазах у детей

Живодеры перерезали горло щенку на глазах у детей.

В городе Дивногорск Красноярского края живодеры среди белого дня издевались над щенком. Все происходило возле главного детского садика города, за ужасным зрелищем наблюдали дети. Трое человек перерезали горло черно-белой собаки острым предметом, а потом стали наносить удары в другие части тела.

Как рассказали Piter.TV очевидцы, малыши, которые гуляли возле детского сада, увидев как живодеры резали щенку горло, начали плакать и кричать на преступников. Тогда злодеи просто кинули на землю щенка и скрылись с места преступления. Далее дети принесли раненое животное к жилому дому,и неравнодушные люди отвезли щенка в ветеринарную клинику.

К сожалению, щенок не выжил: ветеринары решили усыпить мучающееся животное.

«Вот теперь посмотрите куда смотрит полиция, и теперь вы скажете это не факт жестокого обращения с животными. Давайте, наконец-то не будем молчать, давайте кричать об этом, давайте писать коллективно письмо, чтобы нас наконец-то услышали, ведь они живут среди нас, ходят рядом с нашими детьми. Эти живодеры, которые не могут сразиться с более сильным, а которые могут найти самовыражение в издательстве над беззащитным малышом, пусть хоть и собачьим»-прокомментировала Татьяна, которая увезла щенка в клинику.

Татьяна выложила пост в одной из социальной сети, многие люди солидарны с Татьяной.