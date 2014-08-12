Отец погибших обвиняется в совершении преступления по статье "причинение смерти по неосторожности".

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела о гибели четверых детей в результате отравления инсектицидным средством. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. По данным следствия, глава семьи превысил рассчитанную норму расхода средства и обработал дом аэрозолем, компоненты которого попали на пищевые продукты и кухонную посуду, предметы мебели и постельные принадлежности. На следующее утро все члены семьи почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья и были госпитализированы.

В результате отравления скончались четверо детей. Отец погибших обвиняется в совершении преступления по статье "причинение смерти по неосторожности". Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия