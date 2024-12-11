Площадь огня составила 385 квадратных метров.

В Красноярском крае на пожаре погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Минусинске. Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном и двухэтажном домах. До прибытия пожарных самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них трое детей.

Площадь огня составила 385 квадратных метров. В его тушении участвовали 24 специалиста и семь единиц техники. При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела двух несовершеннолетних девочек и одной женщины.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре локализовали пожар в ресторане.

Видео: МЧС России