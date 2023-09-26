В Красноярске полиция уличила отца с сыновьями в организации и вовлечении в занятие проституцией

Полиция пресекла незаконную деятельность в регионе.

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали отца и двух его сыновей, которые подозреваются в организации и вовлечении женщин в занятие проституцией. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД РФ по региону. Специалисты ранее получили информацию о том, что в массажном салоне на территории Советского района в краевом центре оказываются услуги интимного характера. В ходе оперативных мероприятий данные сведения подтвердились. В момент проверки в помещении находились две девушки 1997 года рождения, а также администратор.

Житель краевого центра 1965 года рождения вместе со своими сыновьями 1996 и 2002 года рождения инициировали занятие проституцией лицами, которые оказывали сексуальные услуги за денежное вознаграждение. пресс-служба МВД России

Свои услуги подозреваемые продавали при помощи Интернета. Они размещали объявление о наборе массажисток с целью дальнейшего их вовлечения в противоправную деятельность. Из салона была изъята документация и мобильные устройства. Ведется уголовное дело по 2 статьи 240 и части 1 статьи 241 УК РФ. Организатору деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его подельникам – запрет определённых действий.

В Петербурге задержали "фотографа", который обворовывал выпивших девушек.

Фото и видео: МВД Медиа