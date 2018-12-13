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Из-за отказавшего двигателя в Красноярске экстренно приземлился грузовой Boeing
Вчера, 9:09
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nastya960

Из-за отказавшего двигателя в Красноярске экстренно приземлился грузовой Boeing

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Экипаж самолета не пострадал.

Грузовой Boeing 747-400 авиакомпании Airbridgecargo, которые летел из Шанхая в Москву, экстренно сел в Красноярске. У самолета отказал один двигатель, посадка прошла успешно, члены экипажа не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссыдкой на Западно-Сибирскую трансортную прокуратуру. 

Грузовой Boeing совершил экстренную посадку по причине отказа левого двигателя. Пострадавших нет.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура 

На грузовом боинге находились три человека. В скором времени в Красноярк приедут техники авиакомпании Airbridgecargo, чтобы обследовать неполадки. 

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Фото:pixabay

Теги: boeing, аэропорт, самолет, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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