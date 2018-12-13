Из-за отказавшего двигателя в Красноярске экстренно приземлился грузовой Boeing

Экипаж самолета не пострадал.

Грузовой Boeing 747-400 авиакомпании Airbridgecargo, которые летел из Шанхая в Москву, экстренно сел в Красноярске. У самолета отказал один двигатель, посадка прошла успешно, члены экипажа не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссыдкой на Западно-Сибирскую трансортную прокуратуру.

Грузовой Boeing совершил экстренную посадку по причине отказа левого двигателя. Пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На грузовом боинге находились три человека. В скором времени в Красноярк приедут техники авиакомпании Airbridgecargo, чтобы обследовать неполадки.

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