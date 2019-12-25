В Красном Селе открылся МФЦ после ремонта

центре работают 5 "окон" приема и выдачи документов.

На улице Освобождения, 31 корпус 1 после ремонта открылся МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе СПБ ГКУ "МФЦ".

В центре работают 5 "окон" приема и выдачи документов. Горожане могут получить свидетельство о рождении, поменять паспорт и водительское удостоверение, устроить ребенка в детский сад и школу, зарегистрировать недвижимость. Всего предоставляется более 350 государственных услуг.

Отметим, что отделения МФЦ работают по предварительной записи, которая осуществляется на госуслугах или по телефону.

Всего в Петербурге работают 59 МФЦ и 8 центров оказания услуг для бизнеса. До 2023 года планируют открыть 11 новых МФЦ и увеличение количества "окон" обслуживания для повышения доступности государственных услуг. В этом году уже открыли новые отделения в Колпино, в Приморском районе, в Петроградском районе, в Пушкинском районе. До конца 2021 года планируется завершить ремонтные работы еще в трех МФЦ.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"