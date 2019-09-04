В Красном Селе пожарные ночью нянчились с ребенком, пока его мать ходила в магазин за алкоголем

По словам очевидцев, пожарные нянчились с ребенком около полутора часов.

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Красном Селе пожарные нянчились с ребенком, пока его мать ходила в магазин за алкоголем. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в доме на Красногвардейской улице, где маленький мальчик кричал и высовывался из окна. Ребенок плакал и звал маму, в этот момент его заметили прохожие и вызвали специалистов.

Попасть в квартиру пожарные смогли только через окно. Позже выяснилось, что мать ребенка ушла в магазин за алкоголем и долго не возвращалась. По словам очевидцев, пожарные нянчились с ребенком около полутора часов. Когда вернулась мать, по предварительным данным, она была в нетрезвом состоянии.

Ранее на полыхающем катере в Финском заливе находился ребенок.

Видео: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

