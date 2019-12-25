В Красном Селе откроется выставка блокадных художников ”Руины на бумаге”

Экспозицию можно будет увидеть в период с 22 июня по 15 сентября.

Со среды, 22 июня, ГМЗ "Царское Село" запускает новый проект - выставку "Руины на бумаге". На мероприятии, которое стартует в дату начала Великой Отечественной войны, можно будет увидеть рисунки ленинградских художников из музейных фондов. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители выставки познакомятся более с чем 30 работами. Среди мастеров, работавших во времена блокады, будут представлены Александр Васильев, Юрий Тулин, Ия Михранянц, Нина Веселова, Леонид Хижинский. Все они запечатлели руины Царскосельского ансамбля, которые остаюсь после освобождения Пушкина в 1944 году.

Кроме того, в цокольном этаже Камероновой галереи будут выставлены чертежи, рукописи, фотоматериалы и другие исторические документы времён блокады. Все это можно будет увидеть до 15 сентября.

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Фото: culture.ru