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В Красном Селе из горящего дома госпитализировали женщину
Сегодня, 21:13
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В Красном Селе из горящего дома госпитализировали женщину

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Пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме на Центральной улице. 

В Красном Селе при пожаре частного дома пострадала женщина. Ее госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Об этом сообщают 4 сентября, в субботу, в управлении МЧС по Петербургу.

Вызов на пульт экстренной службы поступил в половине шестого вечера. Сообщается, что пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме на Центральной улице.  О причине возгорания неизвестно. В тушении огня участвовали 10 пожарных и 2 единицы техники.

Ранее Piter.tv публиковал видео, где на Кубинской улице тушили два склада. Их общая площадь составила 3600 квадратных метров. Пламя охватило половину территории.

Фото: Piter.tv

Теги: горящий дом, красное село пожар, центральная улица
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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