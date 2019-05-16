В Красном Селе из горящего дома госпитализировали женщину

Пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме на Центральной улице.

В Красном Селе при пожаре частного дома пострадала женщина. Ее госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Об этом сообщают 4 сентября, в субботу, в управлении МЧС по Петербургу.

Вызов на пульт экстренной службы поступил в половине шестого вечера. Сообщается, что пожар произошёл в одноэтажном деревянном доме на Центральной улице. О причине возгорания неизвестно. В тушении огня участвовали 10 пожарных и 2 единицы техники.

Ранее Piter.tv публиковал видео, где на Кубинской улице тушили два склада. Их общая площадь составила 3600 квадратных метров. Пламя охватило половину территории.

Фото: Piter.tv