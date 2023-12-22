В Красном Селе сгорели гараж и постройка

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 15 января, в Красном Селе произошел пожар. Утром на улице Красных Зорь, 35, загорелись гараж и стоящая рядом каркасно-щитовая постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:28. В гараже пламя охватило 40 "квадратов". Также огонь распространился по площади шесть квадратных метров.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар потушили за полчаса.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

