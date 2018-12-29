В Красногвардейском районе столкнулись четыре черные иномарки

В понедельник, 21 января, в Красногвардейстком районе столкнулись 4 черные иномарки. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на перекрестке Косыгина и Индустриального проспекта.
Во всем виноваты лютые морозы в Петербурге
отмечает очевидец
Также горожане отмечают, что на этом участке дороги образовалась пробка.
На кадрах видно, что у машин нет видимых повреждений.
Ранее мы сообщали о том, что "Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны
Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк
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