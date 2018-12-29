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В Красногвардейском районе столкнулись четыре черные иномарки
Сегодня, 21:26
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IRINA_CHALKINA

В Красногвардейском районе столкнулись четыре черные иномарки

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 21 января, в Красногвардейстком районе столкнулись 4 черные иномарки. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на перекрестке Косыгина и Индустриального проспекта. 

Во всем виноваты лютые морозы в Петербурге

отмечает очевидец

Также горожане отмечают, что на этом участке дороги образовалась пробка.

На кадрах видно, что у машин нет видимых повреждений. 

Ранее мы сообщали о том, что "Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: дтп, индустриальный проспект дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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