В Красногвардейском районе столкнулись четыре черные иномарки

К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 21 января, в Красногвардейстком районе столкнулись 4 черные иномарки. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрестке Косыгина и Индустриального проспекта.

Во всем виноваты лютые морозы в Петербурге отмечает очевидец

Также горожане отмечают, что на этом участке дороги образовалась пробка.

На кадрах видно, что у машин нет видимых повреждений.

Ранее мы сообщали о том, что "Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк