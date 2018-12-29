"Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны

Напомним, что в Северной столbце по прежнему ожидают снегопады.

В понедельник, 21 января, стало известно о том, что СПб ГУП "Горэлектротранс" намерен усилить уборку снега на улицах Северной столицы. Об этом сообщают в ведомстве.

Ранее инспекторы проверили работы подрядных организации в минувшие выходные, и остались недовольны результатом. Так, около 15% были выполнены плохо.

Стоит отметить, что "Горэлектротранс" поставил перед собой задачу расчистить трамвайные пути и остановки к утру, поэтому ночью "выйдут" снегоочистительные вагоны, погрузчики и самосвалы.

Ранее мы сообщали о том, что На Невском проспекте заметили "горячего" парня без верхней одежды

Фото:pixabay