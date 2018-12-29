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"Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны
Сегодня, 18:42
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IRINA_CHALKINA

"Горэлектротранс" усиливает уборку: на улицы Петербурга выходят снегоочистительные вагоны

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Напомним, что в Северной столbце по прежнему ожидают снегопады.

В понедельник, 21 января, стало известно о том, что СПб ГУП "Горэлектротранс" намерен усилить уборку снега на улицах Северной столицы. Об этом сообщают в ведомстве. 

Ранее инспекторы проверили работы подрядных организации в минувшие выходные,  и остались недовольны результатом. Так, около 15% были выполнены плохо. 

Стоит отметить, что "Горэлектротранс" поставил перед собой задачу расчистить трамвайные пути и остановки к утру, поэтому ночью "выйдут"  снегоочистительные вагоны, погрузчики и самосвалы.

Ранее мы сообщали о том, что На Невском проспекте заметили "горячего" парня без верхней одежды

Фото:pixabay

Теги: спбгуп горэлектротранс, уборка снега спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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