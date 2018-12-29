На Невском проспекте заметили "горячего" парня без верхней одежды

К слову, на улице минус 18 °С.

Днем 21 января петербуржцы заметили на Невском проспекте мужчину, разгуливающего по морозу без верхней одежды. В сети появилась видеозапись.

Стоит отметить, что сегодня в Петербурге особенно холодно. Столбик термометра опустился до минус 18 °С. Когда как другие горожане пытаются спастись от холода с помощью теплых вязанных вещей, другие разгуливаются по улице в полураздетом виде.

На записи видно, что мужчина идет по центру города в одной майке и спортивных штанах. Глядя на его легкую расслабленную походку, можно сделать вывод, что петербуржцу совсем не холодно.

Ранее петербуржцам напомнили, как не получить обморожение при сильном морозе.

Видео: instagram.com