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Эксперты рассказали, как правильно купаться на Крещение

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Людям с рядом заболеваний стоит воздержаться от погружения в купель.

Эксперты назвали причины, из-за которых россиянам не стоит купать в Крещенские морозы. Об этом сообщает портал Mos.ru.

Врачи напомнили, что купаться не стоит людям с неврологическими расстройствами и заболевания опорно-двигательного аппарата. Помимо этого нырять в холодную воду не стоит тем, кто перенес инфаркт или инсульт, а также тем. кто болеет сахарным диабетом. Также нельзя погружать в воду в состоянии алкогольного опьянения или похмелья. 

Специалисты подчеркнули, что человек неправильно оценивает свои шансы, когда купается в теплую погоду. Врачи рекомендуют обтираться в течение двух минут после выхода из купели,  иначе есть риск простудится и переохладиться.

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Видео: YouTube / андрес везучий

 

Теги: крещенские морозы, купание, советы врачей
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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