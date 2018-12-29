Петербуржцам напомнили, как не получить обморожение при сильном морозе

В город на Неве пришли крещенские морозы.

В Петербурге начали крепчать морозы, утром 21 января в городе была зафиксирована температура минус 18 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают морозы еще сильнее. В такую погоду сотрудники Роспотребнадзора решили напомнить петербуржцам основные правила профилактики обморожения.

Обморожение можно получить, если ходить в тесной и влажной одежде или обуви, также к обморожению приводят физическое переутомление, неподвижное состояние в течение длительного времени, ослабление организма, голод. Петербуржцам советуют в такие морозные дни не употреблять алкоголь, не курить на морозе, носить свободную одежду.

Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Либо используйте специальное термобелье. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Роспотребнадзор

Разумеется, не стоит находиться на улице без шапки, шарфа и варежек, при выходе на улицу нужно плотно перекусить, чтобы была необходимая энергия для такой погоды.

Особое внимание стоит уделять детям, пожилым людям и братьям нашим меньшим.

Суровая зима: синоптики обещают -20 градусов в Петербурге.

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