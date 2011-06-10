В Красногорске к сентябрю откроют современную школу

Новое учебное заведение будет рассчитано на 1,1 тысячи учеников.

В Красногорске в микрорайоне Павшинская Пойма к сентябрю нынешнего года откроют современную школу. Об этом сообщает телеканал "360".

Новое учебное заведение будет рассчитано на 1,1 тысячи учеников. Общая площадь здания составит около 30 тысяч квадратных метров. Для учеников обустроят не только обычные кабинеты, но и помещения для занятий естественно-научными дисциплинами, актовый зал, два спортивных зала и столовую.

Отмечается, что на объекте завершается отделка помещений. Ежедневно на площадке трудятся порядка 150 строителей. Кроме того, на территории школы установят игровые и спортивные площадки. Учебное заведение строится за счет бюджетных средств.

Фото: Piter.tv