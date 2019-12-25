В Костромской области радушный мужчина заразил коронавирусом 5 гостей и получил уголовное дело

Мужчина приехал из Москвы, где работал вахтовым методом, и нарушил 2-недельный карантин, созвав гостей.

На жителя Буя Костромской области возбуждено уголовное дело из-за того, что он заразил коронавирусом своих гостей.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Костромской области сообщает, что в отношении жителя города Буй возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Как выяснилось, мужчина в апреле вернулся с заработков из Московской области и был уведомлен, что ему необходимо соблюдать строгие меры самоизоляции в течение 14 дней. Мужчина нарушил режим и созвал гостей в количестве 5 человек, с которыми вместе распивали алкоголь. Сам мужчина и все его гости заразились коронавирусом.

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