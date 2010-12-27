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В Коммунаре гражданку Украины забили до смерти
Сегодня, 10:46
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lesjasap
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В Коммунаре гражданку Украины забили до смерти

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В Коммунаре обнаружили мертвую женщину со множественными следами гематом.

23 сентября около половины пятого утра в городе Коммунар был найден труп женщины. Его обнаружили в частном доме, который сдавался. Следствие установило, что погибшая являлась 48-летней гражданской Украины. Иностранка нигде не работала и находилась на территории Петербурга без регистрации. 
 
Инцидент произошел в Гатчинской районе в городе Коммунар. В настоящее время труп направлен в специальную лабораторию для установления причины смерти. Известно, что на теле обнаружены множественные ссадины и гематомы. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. 
Теги: гатчина , коммунар , убийство
Категории: Новости СПб

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