В Коммунаре гражданку Украины забили до смерти

В Коммунаре обнаружили мертвую женщину со множественными следами гематом.

23 сентября около половины пятого утра в городе Коммунар был найден труп женщины. Его обнаружили в частном доме, который сдавался. Следствие установило, что погибшая являлась 48-летней гражданской Украины. Иностранка нигде не работала и находилась на территории Петербурга без регистрации.

Инцидент произошел в Гатчинской районе в городе Коммунар. В настоящее время труп направлен в специальную лабораторию для установления причины смерти. Известно, что на теле обнаружены множественные ссадины и гематомы. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.