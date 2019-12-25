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В Комитете по образованию Петербурга назвали самые популярные предметы для сдачи на ЕГЭ
Сегодня, 17:27
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nadezhda_sib

В Комитете по образованию Петербурга назвали самые популярные предметы для сдачи на ЕГЭ

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Всего в этом году экзамены собираются сдать 40 тысяч человек.

Самым популярным предметом на ЕГЭ по выбору стала профильная математика. Ее выбрали 21,2 тыс. петербургских школьников. Об этом 5-го февраля сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

Ученики могли выбрать предметы до 1 февраля. Всего на ЕГЭ зарегистрировались 40190 человек, из них почти 30 тыс. в этом году оканчивают школу, 6,7 тыс. окончили ее в другие года, около 3,5 тыс. обучаются в учреждениях среднего профессионального образования. В том числе на участие в ЕГЭ зарегистрировано 415 человек с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.

Обществознание намерены сдавать 15346 человек (38,2%), английский — 7596 человек (19%), биологию — 7411 (18,4%), физику — 7079 человек (17,6%). Меньше всего участников ЕГЭ ожидается на экзаменах по языкам — китайскому, французскому, испанскому. 

Ранее стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году.

Фото: Piter.TV

Теги: выпускники, егэ, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Карбатов Мангол
Сегодня 17:51

Очень полезный инфо я тоже выбрал математика

 

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