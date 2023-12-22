Стало известно, куда планируют поступать выпускники из Петербурга в 2024 году

Среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году – информационные технологии.

Родители выпускников из Петербурга рассказали, куда планируют поступать их дети в 2024 году. Это в ходе опроса выяснили специалисты SuperJob.

Большинство (55%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 69%.

Среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году – информационные технологии: стать программистами или IT-специалистами собираются дети 29% опрошенных. На втором месте – инженерные специальности (16%). На третьем – специальности в области фундаментальной или прикладной науки (12%). Дети 9% респондентов готовятся стать учителями, 8% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами.

Те, кто поступает в сузы, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 24% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году – педагогическое направление (13% респондентов).

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Фото: unsplash