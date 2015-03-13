Опубликовано новое расписание ЕГЭ

Физику и историю школьникам предстоит сдавать 11 июня.

Рособрнадзор опубликовал проект нового расписания ЕГЭ. Об этом сообщает издание "Профиль".

Основной период выпускных школьных экзаменов начнётся с 31 мая. Первыми станут испытания по химии, литературе и географии.

Главный экзамен по русскому языку ученики будут сдавать 3 и 4 июня. По профильной математике — 7 июня.

Физику и историю школьникам предстоит сдавать 11 июня, обществознание – 15 июня. Экзамены по биологии, а также письменная часть по иностранным языкам, 18 июня. При этом сообщается, что экзамен можно будет сдавать в два дня: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике проведут 24 и 25 июня.

Ранее очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля.

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