Очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля. Об этом сообщает сайт ведомства. Соответствующий указ подписал министр образования и науки РФ Валерий Фальков.
Вернуться к очному формату обучения смогут ВУЗы, которые находятся в ведомстве Минобрнауки. При этом остальным высшим учебным заведениям рекомендуется поступить также.
При этом в тексте приказа сказано, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы вводить ограничительные меры.
Учебные заведения должны регулярно измерять температуру студентам и преподавателям, проводить санобработку, обеспечивать обработку рук антисептиками.
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Фото: pixabay.com
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