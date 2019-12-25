Учебные заведения должны регулярно измерять температуру студентам и преподавателям.

Очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля. Об этом сообщает сайт ведомства. Соответствующий указ подписал министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Вернуться к очному формату обучения смогут ВУЗы, которые находятся в ведомстве Минобрнауки. При этом остальным высшим учебным заведениям рекомендуется поступить также.

При этом в тексте приказа сказано, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вузы должны быть готовы вводить ограничительные меры.

Учебные заведения должны регулярно измерять температуру студентам и преподавателям, проводить санобработку, обеспечивать обработку рук антисептиками.

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