Путин заявил о планах по модернизации системы ЕГЭ

Несмотря на всю критику ЕГЭ, президент видит в таком формате плюсы.

Президент Владимир Путин заявил, что критика в адрес Единого государственного экзамена (ЕГЭ) является справедливой. При этом у такого формата проверки знаний есть свои преимущества. Об этом глава РФ рассказал на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны. Владимир Путин, президент РФ

Также президент подчеркнул, что ЕГЭ модернизируют, а в некоторых вузах при поступлении есть смешанная система. Путин заявил, что в этом году 60% выпускников старших классов могут претендовать на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Также Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям.

Видео: kremlin.ru