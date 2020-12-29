Путин заявил о планах по модернизации системы ЕГЭ

Президент Владимир Путин заявил, что критика в адрес Единого государственного экзамена (ЕГЭ) является справедливой. При этом у такого формата проверки знаний есть свои преимущества. Об этом глава РФ рассказал на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Плюсы заключатся в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны.
Владимир Путин, президент РФ
Также президент подчеркнул, что ЕГЭ модернизируют, а в некоторых вузах при поступлении есть смешанная система. Путин заявил, что в этом году 60% выпускников старших классов могут претендовать на бюджетные места в высших учебных заведениях.
Также Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям.
Видео: kremlin.ru
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