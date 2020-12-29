Он отметил, что террористы поступают так — гонят вперёд женщин и детей.

Президент России Владимир Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям. Массовые митинги в поддержку политика Алексея Навального прошли по всей России 23 января.

Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что террористы поступают так — гонят вперёд женщин и детей. Глава государства заявил, что в случае с протестными акциями всё выглядит по-другому, однако, отметил Путин, "по сути то же самое".

Ранее Путин прокомментировал расследование о "дворце" в Геленджике.

Видео: kremlin.ru