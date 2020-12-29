Президент России Владимир Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям. Массовые митинги в поддержку политика Алексея Навального прошли по всей России 23 января.
Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что террористы поступают так — гонят вперёд женщин и детей. Глава государства заявил, что в случае с протестными акциями всё выглядит по-другому, однако, отметил Путин, "по сути то же самое".
Ранее Путин прокомментировал расследование о "дворце" в Геленджике.
Видео: kremlin.ru
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Путин молодец, хороший руководитель страны.