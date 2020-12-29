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Сегодня, 16:06
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matveyvn
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Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям

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Он отметил, что террористы поступают так — гонят вперёд женщин и детей.

Президент России Владимир Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям. Массовые митинги в поддержку политика Алексея Навального прошли по всей России 23 января.

Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что террористы поступают так — гонят вперёд женщин и детей. Глава государства заявил, что в случае с протестными акциями всё выглядит по-другому, однако, отметил Путин, "по сути то же самое".

Ранее Путин прокомментировал расследование о "дворце" в Геленджике.

Видео: kremlin.ru

Теги: митинги, протесты, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Калиновская Елена
Сегодня 16:26

Путин молодец, хороший руководитель страны.

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