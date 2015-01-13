По словам руководителя музея, экспозиция была открыта еще в 1975 году, но только сейчас ее удалось обновить.

В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная истории Петербурга XVIII века. Этим проектом в Северной столице завершают год, посвященный императору Петру Великому. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Генеральный директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, что в 2022 году удалось открыть новые экспозиционные залы "История Санкт-Петербурга. Век XVIII". Пока работают 8 из 13 залов. По словам руководителя музея, экспозиция была открыта еще в 1975 году, но только сейчас ее удалось обновить. Проект сочетает в себе традиционную подачу материала и новые мультимедийные технологии.

Новая экспозиция основана на предметах и документах из собрания Музея истории Санкт-Петербурга, Эрмитажа, Русского музея, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива древних актов, Библиотеки Академии наук.

Добавим, что с 29 декабря экспозиция начнет принимать посетителей.

С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 все экспозиции и временные выставки на территории Петропавловской крепости работают ежедневно, без выходных. Пресс-служба Петропавловской крепости

Ранее на Piter.tv: в Русском музее откроется выставка картин Василия Сурикова.

Фото: ВКонтакте / Музей истории Санкт-Петербурга