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В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная истории Петербурга XVIII века
Сегодня, 14:50
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В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная истории Петербурга XVIII века

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По словам руководителя музея, экспозиция была открыта еще в 1975 году, но только сейчас ее удалось обновить.

В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная истории Петербурга XVIII века. Этим проектом в Северной столице завершают год, посвященный императору Петру Великому. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Генеральный директор  Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, что в 2022 году удалось открыть новые экспозиционные залы "История Санкт-Петербурга. Век XVIII". Пока работают 8 из 13 залов. По словам руководителя музея, экспозиция была открыта еще в 1975 году, но только сейчас ее удалось обновить. Проект сочетает в себе традиционную подачу материала и новые мультимедийные технологии.

Новая экспозиция основана на предметах и документах из собрания Музея истории Санкт-Петербурга, Эрмитажа, Русского музея, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива древних актов, Библиотеки Академии наук. 

Добавим, что  с 29 декабря экспозиция начнет принимать посетителей.

С 31 декабря 2022 по 8 января 2023 все экспозиции и временные выставки на территории Петропавловской крепости работают ежедневно, без выходных.

Пресс-служба Петропавловской крепости

Ранее на Piter.tv:  в Русском музее откроется выставка картин Василия Сурикова.

Фото: ВКонтакте / Музей истории Санкт-Петербурга

 

 

Теги: выставка, год петра великого, комендантский дом, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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