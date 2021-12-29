В Колпинском районе из-за прорыва трубы на Центральной улице жильцы остались без тепла

Аварийная бригада уже приступила к работам.

В Металлострое на Центральной улице у дома № 16 прорвало трубу, из-за чего в 9 жилых домах батареи стали холодными. Об этом сообщили в группе администрации Колпинского района сегодня, 15 января.

Дефект выявили на трубопроводе. По предварительной информации, аварийщики закончат работы к 21:40 вечера. Уже к ночи отопление могут включить.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители четырех домов на Светлановском проспекте остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. На дороге образовалась пробка из-за разлива.

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