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В Колпинском районе из-за прорыва трубы на Центральной улице жильцы остались без тепла
Сегодня, 18:58
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В Колпинском районе из-за прорыва трубы на Центральной улице жильцы остались без тепла

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Аварийная бригада уже приступила к работам.

В Металлострое на Центральной улице у дома № 16 прорвало трубу, из-за чего в 9 жилых домах батареи стали холодными. Об этом сообщили в группе администрации Колпинского района сегодня, 15 января. 

Дефект выявили на трубопроводе. По предварительной информации, аварийщики закончат работы к 21:40 вечера. Уже к ночи отопление могут включить. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители четырех домов на Светлановском проспекте остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. На дороге образовалась пробка из-за разлива.

Фото: Pexels

Теги: нет отопления, отключены батареи, прорыв трубы, теплосети, холодная зима
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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