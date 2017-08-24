В Колпино девушка выжила после падения с моста

Врачи пытаются спасти жизнь 21-летней девушки

21-летняя девушка, жительница поселка Красный Бор, чудом осталась жива после падения с Большого Ижорского моста. Ее вовремя заметили в воде, извлекли оттуда при помощи спасателей и госпитализировали.

Как сообщается, инцидент произошел под утро четверга, 24 августа 2017 года. Около пяти часов утра пострадавшую привезли в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

Девушку госпитализировали с признаками удушья, утопления и общим переохлаждением организма. Девушку поместили в реанимационное отделение.

Видео: архив