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В Колпино девушка выжила после падения с моста

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Врачи пытаются спасти жизнь 21-летней девушки

21-летняя девушка, жительница поселка Красный Бор, чудом осталась жива после падения с Большого Ижорского моста. Ее вовремя заметили в воде, извлекли оттуда при помощи спасателей и госпитализировали. 

Как сообщается, инцидент произошел под утро четверга, 24 августа 2017 года. Около пяти часов утра пострадавшую привезли в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. 

Девушку госпитализировали с признаками удушья, утопления и общим переохлаждением организма. Девушку поместили в реанимационное отделение. 

Видео: архив

Теги: колпино , красный бор , падение с моста , петербург , травмы после падения с моста
Категории: Новости СПб Происшествия

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