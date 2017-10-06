Под Коломной на ровной дороге перевернулся рейсовый автобус: 6 человек погибли, 16 пострадали

Появились сообщения о причине ДТП с автобусом в Подмосковье.

Сегодня, 6 октября, на Марьинском шоссе под Коломной произошло опрокидывание рейсового автобуса.

В 15 часов 20 минут на ровном участке дороги рейсовый пассажирский автобус, который ехал по маршруту Озеры - Москва съехал с дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Сначала сообщалось о 5 погибших, позднее появилась информация, что возле автобуса найдено тело 6 погибшего пассажира. Еще 16 человек пострадали, трое из них в реанимации. Сообщается, что детей в автобусе не было. Все 39 пассажиров взрослые люди старше 20 лет.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на мокрой дороге.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Сегодня Piter.TV сообщал об еще одной крупной аварии с пассажирским автобусом. Во Владимирской области водитель выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и заглох. Пассажиры пытались вытолкать с путей автобус, но не успели. Локомотив поезда Санкт-Петербург - Нижний Новгород протаранил автобус. В ДТП погибло 16 человек.

Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба МЧС по Московской области