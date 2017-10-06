Под Владимиром автобус с пассажирами заглох перед поездом: 19 человек погибших

Появились новые подробности трагедии.

Сегодня ночью, 6 октября, у города Покров Владимирской области произошло столкновение пассажирского автобуса с поездом.

Около половины 4ого ночи автобус заехал на железнодорожный переезд, по данным в СМИ на "красный" сигнал светофора, и заглох на путях. Машинист поезда "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" предпринял экстренное торможение, но у него не было достаточно времени, чтобы полностью остановить поезд. Локомотив буквально разнес автобус.

Большинство пассажиров спали. Водитель закричал, и часть людей выскочили из автобуса, чтобы вытолкнуть автобус с переезда. Они остались живы, а кто остался в автобусе или погибли, или получили тяжелые травмы. Очевидцы сообщают, что от задней части автобуса вообще ничего не осталось. На данный момент сообщается о 19 погибших. Среди погибших и пострадавших есть дети. Двое маленьких детей находятся в критическом состоянии.

Автобус с Казахскими номерами вез граждан Узбекистана. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность пассажирского автобуса.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Типичный Владимир, Подслушано во Владимире