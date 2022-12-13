Ван И напомнили о важности следовать Уставу ООН.

В Китае заявили, что твердо стоят на стороне диалога по урегулированию кризиса на Украине. Соответствующее заявление глава министерства по иностранным делам Ван И сделал в ходе своего выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат подчеркнул, что требуется сохранить ведущую роль Всемирной организации в вопросе обеспечения стабильности, выстоит на стороне мира и диалога. Эксперт напомнил о том, что беспорядки и кризисы на планете чаще всего возникают именно потому, что отдельные государства не обращают внимания на Устав ООН и международные принципы.

По украинской проблеме Китай выступает в поддержку мирных переговоров. Согласно позиции КНР, кризисную ситуацию на Украине следует урегулировать политическим путем. Мы твердо стоим на стороне мира и диалога. Ван И, глава МИД КНР

Ван И отметил, что формирование оппозиционных блоков и политическая конфронтация на глобальной геополитической арене "вредят международной солидарности", а также подрывают международное сотрудничество и взаимное доверие между участниками.

В КНР заявили, что уничтожение аэростата Пентагоном свидетельствует о слабости США.

Фото и видео: YouTube / BR24