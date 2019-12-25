В Китае посадили в тюрьму журналистку, рассказавшую о вспышке коронавируса в Ухане

Свои репортажи она публиковала в социальных сетях.

В Китае приговорили к четырем годам тюрьмы журналистку Чжан Чжань за репортажи о вспышке коронавируса в Ухане. Об этом сообщает агентство AFP.

По информации источника, суд обвинил журналистку в нарушении общественного порядка и создании проблемых ситуаций. Поводом стали фрагменты трансляций, в котором Чжань рассказывала о COVID-19 и критиковала меры властей. Заседание суда прошло в Шанхае, на нем также присутствовала мать обвиняемой.

Отметим, что Чжань не работала на какое-либо издание. Свои репортажи журналистка выкладывала в социальных сетях. После того, как суд вынес приговор, она объявила голодовку в знак протеста.

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