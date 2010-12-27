Прощай, презерватив: в Китае изобретена противозачаточная вакцина для мужчин

Средства массовой информации сообщают, что в Китае изобретена "противозачаточная вакцина". Речь идет о прививке, которая на время снизит до минимума шанс нежелательной беременности при интимных связях без презерватива. В основе вакцины находится тестостерон: китайские исследователи предлагают вводить этот гармон в кровь мужчин. Якобы, эффективность от такого метода будет не ниже, чем у популярных женских противозачаточных.
В данный момент в Китае проходят финальные тесты вакцины. Ее вкалывают подопытным, которые потом несколько месяцев занимаются сексом без презерватива. Пока что исследования показывают, что для хорошего результата вакцину необходимо вкалывать ежемесячно. Тогда у мужчин блокируется выработка спермы. Из 100 мужчин-участников эксперимента лишь один стал отцом, хотя испытания идут уже почти год.