Прощай, презерватив: в Китае изобретена противозачаточная вакцина для мужчин

Половой акт без презерватива и без зачатия скоро станет реальностью.

Средства массовой информации сообщают, что в Китае изобретена "противозачаточная вакцина". Речь идет о прививке, которая на время снизит до минимума шанс нежелательной беременности при интимных связях без презерватива. В основе вакцины находится тестостерон: китайские исследователи предлагают вводить этот гармон в кровь мужчин. Якобы, эффективность от такого метода будет не ниже, чем у популярных женских противозачаточных.

В данный момент в Китае проходят финальные тесты вакцины. Ее вкалывают подопытным, которые потом несколько месяцев занимаются сексом без презерватива. Пока что исследования показывают, что для хорошего результата вакцину необходимо вкалывать ежемесячно. Тогда у мужчин блокируется выработка спермы. Из 100 мужчин-участников эксперимента лишь один стал отцом, хотя испытания идут уже почти год.

При этом в Сети нет информации о возможном вреде для мужчин, принимающих вакцину. Все-таки введение гормона в кровь может оказать влияние на работу самых разных систем организма человека. В этом плане презервативы останутся самым безвредным средством контрацепции.